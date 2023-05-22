Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 09:49 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 09:49

2. tur seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

2. tur son seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları açıklanıyor. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılan seçimdeki sonuçları, en yakın tahminlerle bilen araştırmacılar arasında yer aldı. Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında, 2. turdaki olası sonuçları paylaştı.

2. tur seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.
Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu. 

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.

SİNAN OĞAN'IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı:

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider


Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın yarın saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" ifadelerine yer vermişti.

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SONAR Araştırma
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