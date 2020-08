2 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçlar, Süper Loto kim kazandı?

Şans oyunlarında yeni dönem başladı ve bununla ilgili Milli piyango, süper loto ve kazı kazan ile ilgili yenilikler bulunuyor. Bundan böyle şans oyunularını internetten istediğiniz an oynayarak, bakiyenize para göndererek veya kazancınızı hesabınıza aktararak oynaybileceksiniz. Şans oyunları ile ilgili merak edilenler, ilk çekişilii günü bugün olması sebebiyle dikkat edebilirsiniz.Süper Loto çekilişi Milli Piyango'nun yeni internet sitesinde canlı yayında çekilerek yayınlanacak.Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye'nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.