19 Mayıs şiirleri 2023, Kısa, uzun 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 6 kıtalık

19 Mayıs 1919, "yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir" düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Türkiye'de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun.



Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.



Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız." diyen Atatürk, Türk Gençliğinin her zaman başarılı olacağına inancını dile getirmiştir.



Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.



Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve Arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.



Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahl,ksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.



Türk milleti, Atatürk ve Arkadaşlarının öncülüğünde en kötü şartlar altında dahi çıkış yolu bularak Atalarımızın emaneti olan kutsal vatanını korurken,milli egemenliğe dayanan,genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma başarısını göstermiştir.



Atatürk ve silah arkadaşlarını birkez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum...



Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe güvenle bakabilirler.



Gelecek için hazırlanan vatan evl,tlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedak,rlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.



19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür.



Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını saygıyla anıyor, Gençlerimiz ve Halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.



Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.



Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti ) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.



Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



19 Mayıs Bugün 19 Mayıs Gençlik bayramı var Bugün samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar Karanlığa gömülmüş Vatana nur oldu o Yas bağlayan ruhlara Yüreklere doldu o 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Hürriyetin, Bağımsızlığın, Egemenliğin, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen ve Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gününüzü Kutlarım.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum.



Türk Milleti'nin önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.



19 Mayıs 1919 Türkiye'yi aydınlatan güneşin ışığını yansıtıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın ulusumuza kutlu olsun...



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.



19 Mayıs 1919 Bağımsızlığına düşkün Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama kararlığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının tarihidir.



Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.



Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



19 Mayıs günü, Yaşıyor kalbimizde, Atatürk güneş gibi, Her zaman içimizde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.



Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.





Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.



19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 96.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.



Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 19 MAYIS 1919 İÇİN NE DEDİ?



Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, "polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: "Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!" Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!" İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!



Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir h,le getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır. Zira milletimizin yakın senelere ait gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ihtiyarları kadar ve belik onlardan fazla olayın şahidi, dolaysıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahibi yaptı. Herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli kabul edebiliriz. Gençliğimizin sahip oldukları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan, memlekete faydalı ve büyük imanla donatılmış olarak vazifelerini hakkıyla yerine getireceklerine eminim.



19 MAYIS TARİHİNİN ANLAMI



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935'te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.



Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.





19 MAYIS TARİHÇESİ



Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir.



Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır.







Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, "polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: "Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!" Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!" İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir h,le getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır. Zira milletimizin yakın senelere ait gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ihtiyarları kadar ve belik onlardan fazla olayın şahidi, dolaysıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahibi yaptı. Herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli kabul edebiliriz. Gençliğimizin sahip oldukları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan, memlekete faydalı ve büyük imanla donatılmış olarak vazifelerini hakkıyla yerine getireceklerine eminim.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935'te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir.Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır.

Atatürk güneş gibi,Her daim içimizde,19 Mayıs gününü,Yaşatırız kalbimizde.Atatürk'ün güvendiği,İşte o gençlik biziz,19 Mayıs gününüÖzel bir gün biliriz.Parolamız ileri,Geri nedir bilmeyiz,19 Mayıs gününü,Hepimiz çok severiz.İlkeleri benimsedik,Çağdaşlığı hedefledik,19 Mayıs gününü,Doğum günümüz bildik.Ak 19 Mayıs akMustafa Kemal Samsun'a çıkacak.Al 19 Mayıs alSivas'ta Mustafa Kemal...Yeşil 19 Mayıs yeşilÇimenlerde çocuklar oynaşır.Mavi 19 Mayıs maviOrdular hedefimiz uygarlık, ileri.Mor 19 Mayıs morSonrasını anlatmak zor.Sarı 19 Mayıs sarı10 Kasım'da bayraklar yarı.Ak 19 Mayıs akAtatürk vatan, Atatürk bayrak.Pembe 19 Mayıs pembe,Atatürk aklım sende.Uğur YİYİT19 Mayıs günü,Doğmuş büyük ATAMIZ.Masmavi gözleriyle,Eritmiş düşmanları.Gençlere etmiş hediye,Bu en büyük bayramı.Hep birlikte el ele,Koruyalım vatanı19 Mayıs günü,Yaşıyor kalbimizde,Atatürk güneş gibi,Her zaman içimizde.Tembellik yasak bize,Parolamız ileri,Dünyaya örnek olsun,Çalışkan Türk gençleri.Ülkü verir, hız verir.Bize 19 Mayıs.Yurdumuzu kurtaran,Ata'yı unutmayız.Tembellik yasak bize,Parolamız ileri,Dünyaya örnek olsun,Çalışkan Türk gençleri...Fahrünnisa ELMALIOn dokuz Mayıs,En yüce bayram.Bize armağan,Bıraktı Ata'm.Sağız vatanca,Kafamız zinde,Tek bir kitleyiz,Ata izinde.Ata'yı sevmek,Kutsal ülkümüz,O'na benzemek,Coşkun türkümüz.Ata her yerde,Yol gösteriyor,Koşun güzele,Bilime diyor.Samsun'a O'nun,Çıktığı bugün.Vatanda düğün,Çocuğum övün!Halim YAĞCIOĞLUTekmil Anadolu ayakta,Bu gelen Bandırma vapuru.Mustafa Kem,l'in bakışıGöklerden duru.Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kem,lAltın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.Mustafa Kem,l'in elbisesiRütbesiz, nişansız...Ve avuçlarındaKaderi yazılmış Türkiye'nin.Karadeniz sereserpe uzanmış önündeBandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşirMustafa Kem,l geliyor.Vapur yaklaşır, yaklaşır;Secde eder dağlar taşlar.Selam verir Gazi Anadolu'm;Bandırma vapurunun içinde.Güneşten süt emmişBir sarışın kahraman var.Mustafa Kem,l, ölümsüz kahraman,Sen Samsun'a ayak bastığın an,Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,Dalgalandı vatan.Özker YAŞINYıl 1919Mayıs'ın on dokuzu.Kızaran ufuklardan kaldırıyor başınıYeryüzüne can veren,Cana heyecan verenAl yüzlü Oğan güneş.Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.Uyanın Samsunlular!Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşınıAl yüzlü Oğan güneş.Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.Atamızdan bize emanet oldu bu vatan,Onu ebedî yaşatmak boynumuzun borcudur.Bil ki her zaman pl,n yapıyor düşman,Vatanı korumak boynumuzun borcudur.İnmesin, göklerde dalgalansın bayrağım,Verilir mi şehit kanıyla sulanmış toprağım?Ölürüm de bırakmam, burası benim yatağım,Sancağı korumak boynumuzun borcudur.Şerefsiz hayat için, bu toprağı satanlar,Bu milletin içine fesat ruhu katanlar,Bunu bize yakıştırır mı toprakta yatanlar?Türklüğü yaşatmak boynumuzun borcudur.Tarih okusun ki, mazimiz ne imiş görsünHer bir kötülüğü kalbinden silsin,Düşmanımız, Türk gençliği ne imiş bilsin.Cumhuriyeti korumak boynumuzun borcudur.Mehmed'im ne söylese hepsi haktır,Cumhuriyetçi gençlikte hile yoktur,Atatürkçü olanda vatan sevgisi çoktur,Vatanı korumak boynumuzun borcudur.Samsun'da o gün doğduTürk'ün eşsiz güneşi,Arasalar bulunmazDünyada onun eşi.Bütün yurt inliyordu,Vatan gidiyor diye.O sanki Türk yurdunaGökten geldi hediye.Samsun, Sivas demediBütün yurdu dolaştı,Türk'ün bu öz evl,dıVatanla kucaklaştı.Bin dokuz yüz on dokuzTürk'ün temel taşıdır.Ardından gelen savaşİstikl,l Savaşı'dır.Temiz Türk gençliğineArmağan olsun diyeBu büyük ve şanlı günBırakıldı hediye.Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman varVücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynakBilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşıBize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşiDuyurdu dünyaya, Türkün gücünüÜnünü şanını, yaydı ATATÜRK!Kahrolan milletinin, aldı öcünüTarihe ismini, yazdı ATATÜRK!Yoktu gözünü, onun korkutanAlacaktı vatanı, çakaldan kurttanOrdunun yanında, o baş komutanTarihe ismini, yazdı ATATÜRK!Vatanı almanın, yolu akıldıSüngüler düşmana, doğru takıldıEn büyük adım,o gün atıldıTarihe ismini, yazdı ATATÜRK!Kırıldı düşmanın, beli büküldüAlındı ciğeri, o gün söküldüİzmir'de denize, hepsi döküldüTarihe ismini, yazdı ATATÜRK!Kanlara boyandı, aziz toprağımGöndere çekildi, nazlı bayrağımŞükürler olsun, sana ALLAH'ımTarihe ismini, yazdı ATATÜRK!Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!