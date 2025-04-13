Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 19:14 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 19:14

14 Nisan: Yarın (Pazartesi Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

14 Nisan okullar tatil mi? Türkiye'de milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen, 14 Nisan 2025 pazertesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Resmi bir tatil var mı, yoksa hava koşulları gibi özel durumlar mı söz konusu? İşte 14 Nisan pazartesi günü için tüm detaylar ve güncel bilgiler!

14 Nisan: Yarın (Pazartesi Günü) Okullar Tatil mi? - 2025
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Meteoroloji'den yeni haftada kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların özelliklede Batı Karadeniz'de yer alan Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop illerinde etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerde kar yağışı uyarıları sonrasında yarın 14 Nisan Pazartesi gününde okullara kar tatili olup olmayacaklarını merak etti.

YARIN 14 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları ile birlikte 14 Nisan tarihinde Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop illerinde kar yağışları etkili olmaktadır.

Ancak şu ana kadar valiliklerde bir son dakika açıklaması gelmediğinden Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop'ta yarın 14 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

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