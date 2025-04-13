14 Nisan: Yarın (Pazartesi Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

Meteoroloji'den yeni haftada kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların özelliklede Batı Karadeniz'de yer alan Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop illerinde etkili olacağı kaydedildi.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



Öğrencilerde kar yağışı uyarıları sonrasında yarın 14 Nisan Pazartesi gününde okullara kar tatili olup olmayacaklarını merak etti.



YARIN 14 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?



Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları ile birlikte 14 Nisan tarihinde Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop illerinde kar yağışları etkili olmaktadır.



Ancak şu ana kadar valiliklerde bir son dakika açıklaması gelmediğinden Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop'ta yarın 14 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

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