13 şubat okullar tatil mi? Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?

Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerinde kar yağışı alacak bölgeleri açıkladı. 15 tatil sonrasında bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Hangi illerde eğitime ara verildiği ise merak konusu oldu. İşte, 14 Şubat 2023 Salı tatil olan iller ile ilgili bilgiler...Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.Özer açıklamasında şunları kaydetti: "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tümTürkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de birer köy okulunun yıkıldığını kaydeden Özer, Pozantı'da da bir pansiyonun hasar aldığı bilgisini verdi.Kurtarma çalışmalarına ek olarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamanın da çok kıymetli olduğunu belirten Özer, "Bu bağlamda bizim tüm öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız on ilimizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza sıcak yemek iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz 81 ilimizdeki Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimleri de bu on ilimize hareket etti." diye konuştu.Bakanlığın psikolojik destek sağlayacak tüm ekiplerinin de vatandaşların yardımına koştuğu bilgisini veren Özer, "Kısaca tüm okullarımızda şu an itibariyle herhangi bir problem yok. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak, özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı bir şekilde onararak tekrar eğitim ve öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabalara için MEBİM acil çağrı merkezi yani 444 0 632 numaralı kriz masası iletişim merkezi de tüm vatandaşlarımıza hizmetine vermeye başladı." dedi.10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları söyledi:"Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok.Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."