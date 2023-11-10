10 Kasım bugün marketler açık mı 2023? BİM, A101, Şok açık mı?

10 Kasım'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı anılacak. 85'inci vefat yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenlenecek. Öğrenciler ise 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil, yarım gün mü? 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı?Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.10 Kasım'da market ve bakkallarda resmi bir zorunluluk da olmaması nedeniyle açık olacak.Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.