1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi?

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için gün sayıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerde vatandaşların oylar ile 5 yıllığına yeni büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları seçilecek. 1 Nisan Pazartesi günü okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? soru öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında. Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi, okulların durumu ne olacak? İşte detaylar...

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu önemli demokratik sürecin hemen ardından, yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, okullar tatil edilecek.

Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.