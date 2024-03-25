Haber Tarihi: 25 Mart 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 10:27

1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi?

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, milyonlarca seçmen sandık başına gitmeye hazırlanırken, birçok öğrenci ve veli ise 31 Mart'ın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıllarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yerel seçimleri sonrasında bir sonraki gün okullar tatil edilmişti. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi olacak, üniversiteler seçimden sonraki gün tatil mi?

1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi?
Abone Ol
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için gün sayıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerde vatandaşların oylar ile 5 yıllığına yeni büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe, belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları seçilecek. 1 Nisan Pazartesi günü okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? soru öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında. Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi, okulların durumu ne olacak? İşte detaylar...

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu önemli demokratik sürecin hemen ardından, yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, okullar tatil edilecek.

1 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi? Gündem 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi?
Mert Müldür'den Milli Takım ve Fenerbahçe için şampiyonluk sözü Fenerbahçe Mert Müldür'den Milli Takım ve Fenerbahçe için şampiyonluk sözü
Galatasaray'a yıldız yağmuru! Galatasaray Galatasaray'a yıldız yağmuru!
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet Fenerbahçe Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet
Bugün ay tutulması var mı, ne zaman, saat kaçta? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Gündem Bugün ay tutulması var mı, ne zaman, saat kaçta? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber Beşiktaş Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber
Santos: 'Kupa için umut verdi' Beşiktaş Santos: "Kupa için umut verdi"
Beşiktaş'ta böylesi görülmedi! Beşiktaş Beşiktaş'ta böylesi görülmedi!
Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Nelsson'a İtalya'dan dev kanca
2
Galatasaray'da Yunus Akgün bekleyişi!
3
Fenerbahçe'den paylaşım: ''Dünyanın en büyük spor kulübü!''
4
Fenerbahçe'de King pişmanlığı
5
Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!
6
Ertuğrul Taşkıran: "Fenerbahçe taraftarı ısınmada bile bana küfür etti"
7
Galatasaray'da Antalya kampı için iki neden!

SON HABERLER

yukarı ok