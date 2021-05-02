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Hield, kendisini eleştirenlere: "Param hâlâ yatıyor..."

Sacramento Kings guardı Buddy Hield, Instagram'da kendisini eleştirenlere kazandığı parayı ön plana çıkararak yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings guardı Buddy Hield, Instagram'da kendisini eleştirenlere kazandığı parayı ön plana çıkararak yanıt verdi.

Hield, yakın zamanda Los Angeles Lakers'a karşı 1/11 şut isabetiyle 2 sayı bulabildiği kötü bir performansın ardından, kendisini Instagram'da eleştiren Kings taraftarlarına şu cevabı verdi:

"Evet ve param da hâlâ yatıyor..."

Bu sezon yaklaşık 24 milyon dolar kazanan Hield, maç başına yalnızca %40.6 şut isabeti ile 16.5 sayı, 4.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarına sahip.

Kings ie Batı Konferansı'nda 26-37'lik derecesi ile, New Orleans Pelicans'ın arkasında 12'nci sırada yer alıyor.




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