Hield, kendisini eleştirenlere: "Param hâlâ yatıyor..."

Sacramento Kings guardı Buddy Hield, Instagram'da kendisini eleştirenlere kazandığı parayı ön plana çıkararak yanıt verdi.Hield, yakın zamanda Los Angeles Lakers'a karşı 1/11 şut isabetiyle 2 sayı bulabildiği kötü bir performansın ardından, kendisini Instagram'da eleştiren Kings taraftarlarına şu cevabı verdi:Bu sezon yaklaşık 24 milyon dolar kazanan Hield, maç başına yalnızca %40.6 şut isabeti ile 16.5 sayı, 4.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarına sahip.Kings ie Batı Konferansı'nda 26-37'lik derecesi ile, New Orleans Pelicans'ın arkasında 12'nci sırada yer alıyor.