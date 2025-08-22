Haber Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:19

Canlı izle: Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? | Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta?

Çorum FK - Sarıyer maçını ücretsiz TRT Spor izle | Çorum FK - Sarıyer maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Spor'tan canlı izlenebilecek olan Çorum FK - Sarıyer maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çorum FK - Sarıyer maçı canlı yayın izleme detayları

Canlı izle: Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? | Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
TFF 1. Lig'de bu hafta Çorum FK ve Sarıyer karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Çorum FK - Sarıyer maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ÇORUM FK - SARIYER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Çorum FK - Sarıyer maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ÇORUM FK - SARIYER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 1. Lig'de bu Çorum FK , Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK - Sarıyer maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Sarıyer maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Ağustos 2025 Gündem Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Ağustos 2025
Okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul projesi nedir? Gündem Okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul projesi nedir?
Dursun Özbek'ten kaleci transferi açıklaması Galatasaray Dursun Özbek'ten kaleci transferi açıklaması
Trabzonspor'dan veto: Renato Sanches Trabzonspor Trabzonspor'dan veto: Renato Sanches
Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz için transfer yanıtı Türkiye Transferler Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz için transfer yanıtı
Mauro Lemina'ya talipler çıktı! Galatasaray Mauro Lemina'ya talipler çıktı!
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı Beşiktaş Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı
Bayern Münih - RB Leipzig maçı hangi kanalda? Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Bayern Münih - RB Leipzig maçı hangi kanalda? Bayern Münih - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?
PSG - Angers maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Angers maçı canlı izle şifresiz Gündem PSG - Angers maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Angers maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yüksel Yıldırım'dan Panathinaikos ve transfer açıklaması!
2
Zaniolo'dan Udinese'ye yeşil ışık!
3
Marco Asensio için kritik süre!
4
Barış Alper: "Bırakın gideyim"
5
Galatacity: Üçlü paket
6
Mourinho'nun erken çıkışının perde arkası!
7
Edson Alvarez, Fenerbahçe için geliyor!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.