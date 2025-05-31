Haber Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:42 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:42

Hafize Sena Düzgün intiharı neden oldu, neden öldü? | Ahmet Pekaydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Diyarbakır'da ağaçta asılı halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Sena Düzgün'nün geride bıraktığı mektup ortaya çıktı. Yasak aşk yüzünden canına kıydığı iddia edilen Sena Düzgün'ün mektubunda, ''Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin'' şeklinde not bıraktığı belirlendi. Ahmet'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hafize Sena Düzgün intiharı neden oldu, neden öldü? | Ahmet Pekaydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hafize Sena Düzgün intiharı neden oldu, neden öldü? | Ahmet Pekaydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sena Düzgün, kampüs içerisinde ağaca asılı halde ölü bulundu. Genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay, üniversite yerleşkesindeki onkoloji hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde bulunan Sena Düzgün'ün cansız bedeni, ekipler tarafından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Düzgün'ün sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Genç kadının, "26.05.2025 – Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" notunu düştüğü öğrenildi.

MEKTUP MU BIRAKTI?

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini bildirdiği ve "Cenazemi alın" mesajı ile konum bilgisi paylaştığı öne sürüldü.

SENA DÜZGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sena Düzgün, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisiydi. 20 yaşındaki genç kadın, Diyarbakır'da yaşıyordu.

Öğrenciliğinin yanı sıra sosyal medyada aktif olan Sena Düzgün, Instagram hesabında paylaşımlar yapıyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, çevresinde ve kamuoyunda büyük bir üzüntüye yol açtı.


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