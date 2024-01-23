23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile 23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla devam ediyor. 4 Gelin 4 kayınvalidenin bulunduğu Gelinim Mutfakta'da her gün farklı lezzetler yapılıyor. Gelinler günün yemeği için kollarını sıvarken, kaynanalar ise yapılan yemeklere puan vermek için sabırsızlanıyor. Gün sonunda kaynanaların ve sunucu Nursel Ergin'in gelinlere verdiği puanların toplamında birinci belli oluyor ve çeyrek altın kazanıyor. Hafta sonunda ise haftanın birincisine tam 10 bilezik veriliyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı?



GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?



Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının sahibi 16 puanla Selda oldu.



GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK'TA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?



Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Ocak Salı en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Melahat oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 OCAK 2024



SELDA- 16 PUAN



TUĞBA- 15 PUAN



YEŞİM- 15 PUAN



MELAHAT- 9 PUAN



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