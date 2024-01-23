Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 17:30

23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu? | 23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu

23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile 23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar çeyrek altın için bütün bir hafta yarışıyor. Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta ile ilgili araştırmalar başladı. Yeni haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı merak konusu. Peki, 23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu? İşte 23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu

23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu? | 23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu
Abone Ol
23 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile 23 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, birinci oldu sorusunun yanıtı belli oldu.  Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla devam ediyor. 4 Gelin 4 kayınvalidenin bulunduğu Gelinim Mutfakta'da her gün farklı lezzetler yapılıyor. Gelinler günün yemeği için kollarını sıvarken, kaynanalar ise yapılan yemeklere puan vermek için sabırsızlanıyor. Gün sonunda kaynanaların ve sunucu Nursel Ergin'in gelinlere verdiği puanların toplamında birinci belli oluyor ve çeyrek altın kazanıyor. Hafta sonunda ise haftanın birincisine tam 10 bilezik veriliyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altının sahibi 16 puanla Selda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK'TA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Ocak Salı en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Melahat oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 OCAK 2024

SELDA- 16 PUAN

TUĞBA- 15 PUAN

YEŞİM- 15 PUAN

MELAHAT- 9 PUAN
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki! Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetim ve oyunculara tepki!
Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı! Pendikspor Pendikspor, 90'da 3 puana uzandı!
Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor! Beşiktaş Beşiktaş kötü gidişi durduramıyor!
Murat Sancak'tan hakem tepkisi! Adana Demirspor Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş taraftarından protesto! Beşiktaş Beşiktaş taraftarından protesto!
Beşiktaş'ta penaltı itirazı! Beşiktaş Beşiktaş'ta penaltı itirazı!
Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı! Dünya Futbolu Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı!
Fatih Tekke: 'Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık' Corendon Alanyaspor Fatih Tekke: "Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık"
Xavi: 'Pena, Türkiye'de oynadı! Unutmayın' Barcelona Xavi: "Pena, Türkiye'de oynadı! Unutmayın"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber
2
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi
3
Arda Güler için FLAŞ karar: Transfer
4
Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'ta
5
Ali Koç, Samsunspor maçı sonrası takıma ne dedi?
6
Galatasaray, Lucas Torreira ile uzatıyor
7
Gaziantep FK; Emre Mor'u istedi, Ali Koç vermedi

SON HABERLER

yukarı ok