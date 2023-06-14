Haber Tarihi: 14 Haziran 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 12:05

Zulme Karşı Mukavemet Ne Demek, Kimin Sözü?

Mukavemet gibi binlerce kelime Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Arapçadan geçen kelimeler Türkçede çok uzun yıllardır kullanıldığı için dilimize yerleşmiş ve kullanılmaya devam etmiştir. Bu sebeple birçok kelime dilimizden çıkartılmamıştır.

Zulme Karşı Mukavemet Ne Demek, Kimin Sözü?
Abone Ol
Mukavemet, harşı koyma, direnç gösterme, dayanıklılık gibi anlamlara gelen mukavemet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski kelimelerden bir tanesidir.
Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Kullanımı hala devam eden mukavemet kelimesi ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Özellikle son yıllarda yeni neslin yetişmesi Arapça kökenli kelimelerin kullanılmaması bu kelimeler ile karşılaşan kişileri şaşırtmaktadır. Bu sebeple kişiler merak ettikleri kelimeleri araştırma ihtiyacı hisseder. Mukavemet kelimesi de bu kelimeler arasında yer alan ve araştırılan bir kelimedir. Mukavemet; direnç dayanıklılık anlamlarına gelen bir kelimedir.

Zulme Karşı Mukavemet Şiiri


Atlayacağım atıma Enver gibi

Düşecekler ardıma Talât misali

Basacağız olsa bir daha babıali

Haykıracağız yaşasın İttihat ve Terakki

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Mukavemet
Gündem

Diğer Haberler

Zaniolo: 'İyi ki Türkiye'ye gelmişim' Galatasaray Zaniolo: "İyi ki Türkiye'ye gelmişim"
İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi Dünya Futbolu İspanya, İtalya'yı devirerek finale yükseldi
U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu Milli Takım U18 Milli Takımı, Özbekistan'a mağlup oldu
MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu Ankaragücü MKE Ankaragücü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu
Brighton, Chelsea'den servet istedi! Dünya Transferler Brighton, Chelsea'den servet istedi!
Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Napoli Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi Beşiktaş Beşiktaş ile Barcelona arasında ortaklık görüşmesi
Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca! Transferler Joao Pedro'ya Serie A'dan kanca!
A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır Milli Takım A Milli Fubol Takımı, Letonya maçına hazır
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Faruk Koca'dan transfer açıklaması
2
Morutan için İtalya'dan yeni talip!
3
Ali Koç'tan PSG'ye: "Arda Güler için Icardi artı para verin"
4
Mert Müldür için transfer açıklaması!
5
Fenerbahçe'de ayrılık yakın; Osayi-Samuel
6
Jesus ve Fenerbahçe'den arka arkaya açıklamalar!
7
Umut Nayir'den transfer cevabı: "Konuşamam"

SON HABERLER

yukarı ok