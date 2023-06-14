Zulme Karşı Mukavemet Ne Demek, Kimin Sözü?

Mukavemet, harşı koyma, direnç gösterme, dayanıklılık gibi anlamlara gelen mukavemet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski kelimelerden bir tanesidir.Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Kullanımı hala devam eden mukavemet kelimesi ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Özellikle son yıllarda yeni neslin yetişmesi Arapça kökenli kelimelerin kullanılmaması bu kelimeler ile karşılaşan kişileri şaşırtmaktadır. Bu sebeple kişiler merak ettikleri kelimeleri araştırma ihtiyacı hisseder. Mukavemet kelimesi de bu kelimeler arasında yer alan ve araştırılan bir kelimedir. Mukavemet; direnç dayanıklılık anlamlarına gelen bir kelimedir.Atlayacağım atıma Enver gibiDüşecekler ardıma Talât misaliBasacağız olsa bir daha babıaliHaykıracağız yaşasın İttihat ve Terakki