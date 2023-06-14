Zulme Karşı Mukavemet Ne Demek, Kimin Sözü?

Mukavemet, harşı koyma, direnç gösterme, dayanıklılık gibi anlamlara gelen mukavemet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski kelimelerden bir tanesidir.
Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Kullanımı hala devam eden mukavemet kelimesi ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Özellikle son yıllarda yeni neslin yetişmesi Arapça kökenli kelimelerin kullanılmaması bu kelimeler ile karşılaşan kişileri şaşırtmaktadır. Bu sebeple kişiler merak ettikleri kelimeleri araştırma ihtiyacı hisseder. Mukavemet kelimesi de bu kelimeler arasında yer alan ve araştırılan bir kelimedir. Mukavemet; direnç dayanıklılık anlamlarına gelen bir kelimedir.Zulme Karşı Mukavemet Şiiri
Atlayacağım atıma Enver gibi
Düşecekler ardıma Talât misali
Basacağız olsa bir daha babıali
Haykıracağız yaşasın İttihat ve Terakki
Haber ile daha fazlasına ulaşın: