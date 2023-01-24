Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 16:15

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? ZTK çeyrek final, yarı final maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekilişi tamamlandı. Kuranın ardından "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı?" soruları gündeme geldi. Çeyrek finalde eşleşmeler Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK, Ankaragücü - Trabzonspor, Galatasaray - Başakşehir olarak gerçekleşti. Peki, ZTK çeyrek final, yarı final maç mı? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? ZTK çeyrek final, yarı final maç mı?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finale kalan 8 takım arasında yapılan kura sonucu eşleşmeler bugün açıklandı. Çeyrek finale kalan Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor bugün gerçekleşen ZTK çeyrek final kura çekimi ardından rakiplerini öğrendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? İşte 2023 ZTK çeyrek finali hakkında detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenen tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Final müsabakasında, eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.

VAR VAR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ 2023
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


FENERBAHÇE'NİN ZTK RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?


ZTK çeyrek final turunda Trabzonspor Ankaragücü ile eşleşti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray Başakşehir ile eşleşti.

Sivasspor – Gaziantep FK eşleşmesi de Ziraat Türkiye Kupası'nın son eşleşmesi oldu.

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