Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (01 Temmuz Çarşamba)

Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama Temel İhtiyaç Destek Kredisi' sonuçları 6 ay ödemesiz kredi başvuruları duyuruluyor. Bu açıklamaları vatandaşlar merak ediyor ve Ziraat Destek Kredisi sorgulama sonuçları bilgisayardan veya akıllı telefonlar aracılığıyla Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru oluşturuluyor. Corona virüsü sebebiyle işten çıkartılan ve ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeye başlayan ihtiyaç sahipleri, 3 devlet bankası Ziraat Bank, VakıfBank ve HalkBank tarafından 10000 TL'ye kadar, 36 ay vadeli ve ilk 6 ay geri ödemesiz sağlanacak kredilere başvuru yapmak istiyor. Peki Temel ihtiyaç destek kredisine başvuru nasıl yapılır?

01 Temmuz 2020 14:48
Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (01 Temmuz Çarşamba)
Ziraat Bankası kredi sorgulama 'Temel İhtiyaç Destek Kredisi' internette en çok aranan konuların başında geliyor. Üç kamu bankası tarafından 10.000 TL'ye kadar, ilk 6 ay ödemesiz olarak verileceği açıklanan kredilere çok yoğun başvuru olduğu biliniyor. Bankaların mobil uygulamaları ve internet siteleri aracılığıyla başvurularını yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını merak etmeye başladı.

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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." demişti.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki 'İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, 'Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

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