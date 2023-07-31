Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zimbru - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skoru elde etti. Rövanş maçı için hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru karşısında avantajını koruyup bir üst tura geçmek için mücadele edecek. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi ve saati...Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı Saat 20.30'da başlayacak.Rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.Altay, Osayı, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Ryan Kent, Mert Hakan, Szymansksi, Crespo, Dusan Tadic, Edin DzekFenerbahçe Zimbru maçını İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek.Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.Karşılaşmanın 62. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.Oyun içinde rakibiyle girdiği pozisyon sonrası şanssız bir sakatlık yaşayan Emre Mor, 73. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.Fenerbahçeli futbolcular, maç içinde sık sık İsmail Kartal lehine tezahürat yaparken, ilk resmi maçlarında etkili bir oyun sergileyen Dusan Tadic ile Edin Dzeko'ya da destek verdi.