Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, evinde Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı
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26 Ocak 2025 17:21

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, Aras Kargo'yu ağırladı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk 

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Mihajlovic, Hilal Kocakara, Kochurina, Gülçin Doğan) 

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş) 

Setler: 25-14, 25-23, 25-20

Süre: 81 dakika

 

 

 

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