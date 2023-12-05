Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 16:05

Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Aston Villa'nın şartlı opsiyonu kullanmadan İtalyan yıldızı Galatasaray'a geri göndermek istediği iddia edildi. Peki, Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan futbolcu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan İtalyan yıldız, henüz gol veya asist üretemedi. İngiliz kulübünün, oyuncuyu geri göndermeyi düşündüğü iddia ediliyor, ancak bu iddialara rağmen henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Aston Villa, Zaniolo için opsiyonu kullanmayıp futbolcuyu geri göndermeye karar verirse, Galatasaraylı yetkililer bu duruma olumlu yaklaşacak.

Galatasaraylı yöneticiler, performansından memnun kalmadığı Tete'yi ocak ayında başka bir kulübe kiralayabilirse, Zaniolo'ya da yer açmış olacaklar.

Tete, Galatasaray formasıyla toplam 17 maça çıkarken 2 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Özellikle son Pendik maçındaki tercihleriyle teknik direktör Okan Buruk'un eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tete'yi isteyen Avrupa kulüplerinin bulunduğu, hem Brezilyalı futbolcunun hem de Galatasaray'ın şartlarına uygun bir kulüp çıkarsa, bu durumun değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

 
 
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