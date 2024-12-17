Haber Tarihi: 17 Aralık 2024 12:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 12:12

YÖKDİL ne zaman? 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman? İşte 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri!

YÖKDİL ne zaman? 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
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ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

2025 YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

YÖKDİL/1 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 3-9 Ocak tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 11-18 Haziran'da alınacak.

e YÖKDİL İngilizce Sosyal Bilimler sınavı 24 Mayıs tarihinde uygulanacak.

e YÖKDİL İngilizce Sağlık Bilimleri sınavı 25 Mayıs tarihinde uygulanacak.
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