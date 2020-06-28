Sokağa çıkma yasağı olan 28 Haziran'da veliler sokağa çıkma izninden muaf olacak mı? En önemli sorular arasında yer alıyor. YKS sokağa çıkma yasağı veliler için geçerli mi? veliler yks sokağa çıkma yasağında sokağa çıkabilir mi? 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.Sokağa çıkma yasağı saatleri 28 Haziran'da da vatandaşları en çok merak ettiklerinden. Bunun sebebi yasak saatlerinde dışarı çıkmak mümkün olmadığından hangi saatlerde dışarı çıkılabilir gibi temel sorular akıllara geliyor. Yasak hangi saatler arasında bakılarak gün içinde yapacaklarımızı bununla değerlendirebiliriz. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 28 Haziran gününde yasak hangi saatler arasında veya bugün yasak kaça kadar belirtileri olabilir.Yapılan açıklamada YKS için sınava gidecek kişilerin velilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olabileceği belirtilmişti. Bunun sebebi ise sınava gideceği yer uzak olanların yanında 1 velisi ile gidebilmeleri için gerekli izinlerin mümkün olduğu kaydedildi.28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı daha önce açıklanmıştır.İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.