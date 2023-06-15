YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, renkli olmak zorunda mı? 2023 ÖSYM Sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? sorusu da milyonlarca kişinin katılım göstereceği adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen okullarda oturumlarına sınava giriş belgeleriyle birlikte katılım gösterecekler. Peki, ÖSYM sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte cevabı…17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor.Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardırBelge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.Sınav giriş belgesiTC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaportSürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir!