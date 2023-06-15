Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 16:21

YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, renkli olmak zorunda mı? 2023 ÖSYM Sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

YKS giriş belgesi renkli mi olmalı, renkli olmak zorunda mı sorusu, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav esnasında adaylar için kritik bir önem arz edecek. 2023 YKS giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Bununla birlikte YKS sınav giriş belgesi standartları da önem arz edecek. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı görülmeyen aday, sınav sorumlusu tarafından sınava alınmayabilecek. Peki, YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş belgesi renkli mi olmalı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, renkli olmak zorunda mı? 2023 ÖSYM Sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? sorusu da milyonlarca kişinin katılım göstereceği adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen okullarda oturumlarına sınava giriş belgeleriyle birlikte katılım gösterecekler. Peki, ÖSYM sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte cevabı… 
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor.

ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzunda konuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Sınav giriş belgesi

TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport


Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir!

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
YKS
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