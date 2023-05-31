Yeni Dışişleri Bakanı kimdir, kim oldu? 2023 yeni Dışişleri Bakanı belli oldu mu?

Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber gündemde yürütmenin diğer önemli isimlerinin kimlerden oluşacağı sorusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra açıklaması bekleniyor.
Yeni Dışişleri Bakanı kim oldu?
Yeni kurulacak kabinede Dışişleri Bakanı kim olacak henüz net değil.
Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti. Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Yeni kabine ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, 'Kabine ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verdi.
İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu: "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz. Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu isim listesi şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay Adalet Bakanı kim?
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum Dışişleri Bakanı kim?
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez Gençlik ve Spor Bakanı kim?
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati İçişleri Bakanı kim?
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı kim?
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer Millî Savunma Bakanı kimdir?
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar Sağlık Bakanı kim?
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank Tarım ve Orman Bakanı kimdir?
Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci Ticaret Bakanı kimdir?
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu