2024'ün ikinci YDS oturumu için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. İşte, 2024 YDS sınav takvimi...YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri
ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi henüz açıklanmadı.
YDS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM YDS BAŞVURU TAKVİMİ
Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.
Sınava katılmak isteyen adaylar ÖS
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