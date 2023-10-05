YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi henüz açıklanmadı.ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.Sınava katılmak isteyen adaylar ÖS