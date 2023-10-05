Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 14:30 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 14:30

YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın ikincisi YDS'nin tarihi merak edildi. Peki, YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri

YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri
Abone Ol
2024'ün ikinci YDS oturumu için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. İşte, 2024 YDS sınav takvimi...

YDS/YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023-2024 YDS tarihleri
ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi henüz açıklanmadı. 
YDS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM YDS BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖS

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
YDS
Gündem

Diğer Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi
Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor Beşiktaş Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor
İsmail Kartal 25 maçtır namağlup Fenerbahçe İsmail Kartal 25 maçtır namağlup
Beşiktaş'ın serisi sona erdi! Beşiktaş Beşiktaş'ın serisi sona erdi!
Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri Fenerbahçe Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri
İrfan Can'dan Livakovic yorumu! Fenerbahçe İrfan Can'dan Livakovic yorumu!
Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanda ilk golünü yedi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İngiltere'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap!
2
Spartak Trnava - Fenerbahçe: 11'ler
3
Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
4
Büyükekşi, Beşiktaş maçını yarıda bıraktı; stadyumu terk etti
5
İlk yarı Beşiktaş! İkinci yarı yıkım!
6
Beşiktaş'ta taraftarı İbrahim Üzülmez ikna etti
7
Şenol Güneş'ten dikkat çeken hareket!

SON HABERLER

yukarı ok