Yarın okullar tatil mi? 28 kasım 2023 okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara'da son dakika okullal tatil mi?

28 KASIM 2023 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, yarın yani 28 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı henüz belli olmadı. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika tatil açıklamasdına çevrildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yarın okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "28 Kasım Salı yarın okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 28 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün tatil edildi.Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin ardından, Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.