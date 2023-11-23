Yarın okullar tatil mi? 24 kasım okullar tatil mi?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 24 Kasım günü ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 24 Kasım okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.Karadeniz Ereğli'de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.Ankara'da kar yağışı başladı. 21 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.