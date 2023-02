Yarın 8 şiddetinde deprem bekleniyor mu? Saat 5'te deprem mi olacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş merkezli 7,4'lük depremin ardından 'Yarın 8 şiddetinde deprem bekleniyor' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki 'Yarın 8 şiddetinde deprem bekleniyor' yazısı doğru mu? Yetkili kurumlardan açıklama yapıldı mı? İşte detaylar..Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır" denildi."Kentlerde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi."Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Depremde ölenlerin isimleri 6 Şubat depremde ölenlerin isimleri nedir?10 ilde meydana gelen depremlerde bir çok ev hasar gördü. Depremde hayatını kaybedenlerin isim listesi merak ediliyor. Peki 6 Şubat Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis depremde kimler öldü?AFAD'ın açıkladığı son rakamlara göre saat 15.00 itibari ile: 1014 can kaybımız var.Saat 13.00 itibari ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Şuan için 912 can kaybı varAFAD'ın açıkladığı son rakamlara göre saat 09.00 itibari ile:Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik.Hatay'da 4 vatandaşımızı kaybettik.Adıyaman : 13 vatandaşımızı kaybettik.Diyarbakır: 14 vatandaşımızı kaybettik.Urfa: 18 vatandaşımızı kaybettik.Gaziantep: 80 vatandaşımızı kaybettik.Kilis: 8 vatandaşımızı kaybettik.Adana: 11vatandaşımızı kaybettik.Malatya: 47 vatandaşımızı kaybettik.Depremdeki ölü sayısı ve yaralı sayısı hakkında gelişmeler gündeme geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili sorgulamlar sürüyor. Peki depremde kaç kişi öldü ve yaralı sayısı nedir? İşte 6 Şubat'ta yaşanan depremle ilgili son dakika gelişmeleri...AFAD yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısı ile ilgili şu bilgiler yer aldı; " SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır."AFAD, deprem sonrasında en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldiğini paylaştı.Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.Adana Valisi Süleyman Elban TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:"Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada bir kişi kaldı, enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde bir bina yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Biz de kriz merkezinde konuyu takip ediyoruz. Şu ana kadar can kaybı ile ilgili net bilgiler bize ulaşmadı. Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi."Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.AFAD şu açıklamayı yaptı; "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.Gelişmeleri takip ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."HATAY DEPREM'DE KİMLER ÖLDÜ?İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."