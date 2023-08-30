Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 17:11

Yalı Çapkını yeni sezon (2. sezon) ne zaman başlıyor 2023? | Yalı Çapkını son bölümü izle

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorları kıran Yalı Çapkını 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde ise Ferit Korhan'ın vurulması izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını yeni sezon (2. sezon) ne zaman başlıyor 2023? | Yalı Çapkını son bölümü izle
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Her bölümüyle izleyicilere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi araştırılmaya devam ediyor. Dizinin sezon finalinde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.

Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?


Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.

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