Yalı Çapkını yeni sezon (2. sezon) ne zaman başlıyor 2023? | Yalı Çapkını son bölümü izle

Her bölümüyle izleyicilere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi araştırılmaya devam ediyor. Dizinin sezon finalinde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.