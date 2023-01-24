Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 15:19

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son (18) bölüm full izle!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV kanalının sevilen dizisi Yalı Çapkını son bölümün ardından 19. Bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler yeni bölümde nelerin olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son (18) bölüm full izle!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son (18) bölüm full izle!
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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV kanalında yayınlanan Yalı Çapkını 18. bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Dizinin seyircileri için Yalı Çapkını 18. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalı Çapkını 18. son bölüm özeti...
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 18. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 18. bölümün ardından şimdi de Yalı Çapkını 19. bölüm için araştırmalarına başladılar. Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Ferit ve Seyran arasında iş yemeği sebebiyle büyük bir kavga çıkacak. Ferit, Pelin'e gidecek. Son sahnede olanlar ise izleyicileri çıldırtacak. Ferit'in Pelin'in kolundan tutup yalıya getirmesi herkesi şaşkına çevirecek. İşte yeni bölüm fragmanı...



Yalı Çapkını son (18) bölüm full izle!
 Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

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