Yalçın Koşukavak: ''Deplasmanda bir puan önemli'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yalçın Koşukavak, "Bizim için deplasmanda bir puan önemli. En azından kaybetmeme kültürü ve kazanma kültürü oluşturmaya çalıştığımız takımda kaybetmemek iyi. Gençlerbirliği'ne son dakikalarda bir tane pozisyon verdik, çok pozisyon vermedik. Gençlerbirliği kadrosunda Süper Lig deneyimi olan oyuncuları var. Oyunun ilk yarısı çok planladığım gibi gitti." diye konuştu.



Koşukavak, oyunun son bölümünde kazanmak için çok geniş alanlar yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Maalesef geçiş hücumlarını, topu geçirmek için taşıyıcı oyuncu ihtiyacını çok hissettiğimizden dolayı skoru lehimize çeviremedik. Maçın son dakikasında iyi bir pozisyonumuz var, onların da az öncesinde vardı onu atabilseydik kazanırdık. Bir puan deplasmanda iyi diye düşünüyoruz. Aslında geçişleri biraz iyi yapsaydık kazanabileceğimiz bir maçtı. İnşallah önümüzdeki maçlarda puanlar kazanırız."



