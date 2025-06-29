Vlahovic kalırsa Jonathan David askıya alınabilir!

VLAHOVIC KARARINI VERDİ

JONATHAN DAVİD İÇİN GERİ ADIM

AYNI ANDA İKİ YÜKSEK MAAŞLI FORVET YOK

Fenerbahçe'nin de adıyla anıldığı Dusan Vlahovic ve Jonathan David transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Juventus'un forvet hattındaki planları değişti.İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dusan Vlahovic, takımda kalacağını Juventus'taki takım arkadaşlarına iletti. Bu karar, Torino ekibinin transfer stratejisini doğrudan etkiledi.Juventus'un, Vlahovic'i elden çıkarıp yerine Jonathan David'i transfer etme planı böylece rafa kalktı. Çizme basını, Kanadalı golcüyleüzerinden anlaşma sağlandığını yazmıştı. Ancak Vlahovic'in kalması halinde, bu transferin gerçekleşme ihtimali ciddi biçimde azaldı.İki yüksek maliyetli santrforu kadroda tutmak istemeyen Juventus yönetimi, Vlahovic'in ayrılmadığı senaryoda Jonathan David hamlesini şimdilik askıya aldı.Fenerbahçe cephesinde ise yaşanan bu gelişmelerin nasıl yankı bulacağı merak konusu.