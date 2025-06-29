Vlahovic kalırsa Jonathan David askıya alınabilir!

Fenerbahçe'nin de adıyla anıldığı Dusan Vlahovic ve Jonathan David transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Juventus'un forvet hattındaki planları değişti.
VLAHOVIC KARARINI VERDİ
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dusan Vlahovic, takımda kalacağını Juventus'taki takım arkadaşlarına iletti. Bu karar, Torino ekibinin transfer stratejisini doğrudan etkiledi.
JONATHAN DAVİD İÇİN GERİ ADIM
Juventus'un, Vlahovic'i elden çıkarıp yerine Jonathan David'i transfer etme planı böylece rafa kalktı. Çizme basını, Kanadalı golcüyle 6 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaşma sağlandığını yazmıştı. Ancak Vlahovic'in kalması halinde, bu transferin gerçekleşme ihtimali ciddi biçimde azaldı.
AYNI ANDA İKİ YÜKSEK MAAŞLI FORVET YOK
İki yüksek maliyetli santrforu kadroda tutmak istemeyen Juventus yönetimi, Vlahovic'in ayrılmadığı senaryoda Jonathan David hamlesini şimdilik askıya aldı.
Fenerbahçe cephesinde ise yaşanan bu gelişmelerin nasıl yankı bulacağı merak konusu.
VLAHOVIC KARARINI VERDİ
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dusan Vlahovic, takımda kalacağını Juventus'taki takım arkadaşlarına iletti. Bu karar, Torino ekibinin transfer stratejisini doğrudan etkiledi.
JONATHAN DAVİD İÇİN GERİ ADIM
Juventus'un, Vlahovic'i elden çıkarıp yerine Jonathan David'i transfer etme planı böylece rafa kalktı. Çizme basını, Kanadalı golcüyle 6 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaşma sağlandığını yazmıştı. Ancak Vlahovic'in kalması halinde, bu transferin gerçekleşme ihtimali ciddi biçimde azaldı.
AYNI ANDA İKİ YÜKSEK MAAŞLI FORVET YOK
İki yüksek maliyetli santrforu kadroda tutmak istemeyen Juventus yönetimi, Vlahovic'in ayrılmadığı senaryoda Jonathan David hamlesini şimdilik askıya aldı.
Fenerbahçe cephesinde ise yaşanan bu gelişmelerin nasıl yankı bulacağı merak konusu.
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