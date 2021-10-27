Fenerbahçe'de arka arkaya Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor maçlarında gelen kötü sonuçlar keyifleri kaçırdı. 1 haftalık süreçte 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde geriye gitti. Ligde 5. sıraya inen, Avrupa Ligi'nde de henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe'de yaşanan düşüş gözlerden kaçmadı.Bu sezon şimdiye kadar 15 resmi maça çıkan sarı-lacivertlilerde 15 farklı soru Vitor Pereira'nın karşısında durdu.- Geçen sezon Salzburg'da 22 gol atan ve büyük umutlarla gelen Mergim Berisha, son 2 lig maçında takım yenilmesine rağmen 1 dakika bile oynamadı. Takıma gol gerekirken 23 yaşındaki forvet hep kenarda bekledi.- Orta sahaya alınan Max Meyer formayı iyice unuttu. Meyer henüz fiziksel ve form olarak istenen seviyeye gelmedi.- Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında formayı alan Crespo'nun Avrupa listesine yetiştirilememesi merak konusu oldu.- Serdar Dursun sakat diye Avrupa kadrosuna yazılmadı. Ancak daha Avrupa Ligi'nde 2. haftada Serdar iyileşti.- Avrupa'ya transfer olacakken Burak Kapacak ikna edildi, getirildi. Ancak Avrupa kadrosuna alınmadı, ligde de bir dakika bile şans tanınmadı.- Sezon başının yıldızı Zajc takımda kalmayı sağladı. Ama gelinen noktada Zajc ciddi bir düşüşte.- Kaleci Altay bu sezon son dönemde düşüş yaşadı.- Mesut Özil bu sezon hiç 3 maç üst üste ilk 11 çıkmadı.- Trabzonspor, Alanyaspor ve Antwerp maçlarında kadro ve oyuncu değişiklikleri tartışıldı. Takım 3 maçı da kazanamadı. 2 yenilgi 1 beraberlik geldi.- Genç yıldızlar Muhammed ve Arda Güler yine kayboldu.- 3'lü savunmadan başka bir B planı takımda görülemedi. 15 maçta 15 farklı ilk 11'le devam edildi. İdeal bir takım oluşmadı. Hücum hattı ile orta sahada Luiz Gustavo'nun partneri hep değişti.- Stoper rotasyonunda Novak ve Gustavo zaman zaman 3'lü defansa geçti. Ancak sezon başı bedavaya gelen Caulker 1 dakika bile süre almadan gönderildi.- Takımda orjinal savunma bekleri sadece Nazım ve Novak. Takımın kanatlarında büyük maçlarda sorun yaşandı.- Takım büyük maçları ve önemli rakiplere karşı maçları oynayamadı, hiçbirini kazanamadı. 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik oldu.- Hem Avrupa Ligi gruplarda hem de 10 Süper Lig maçında takım 2'den fazla gol atamadı. Son dönemde de savunmada sıkıntı yaşandı, geçen hafta 3 maçta 7 gol yendi.