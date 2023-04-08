Visca bu sezon 3. kez sakatlandı

Trabzonspor'da Edin Visca, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve yerini Marek Hamsik'e bıraktı.

, Fotoğraf; AA
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Visca bu sezon 3. kez sakatlandı
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08 Nisan 2023 22:11
Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Edin Visca, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamadı.

Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti.

33 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 6 Süper Lig maçında boy gösterebilmiş ve 1 gol 1 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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