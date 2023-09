Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 | Vergisiz, ÖTV'siz telefon satışı ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır?

Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL 15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) – – 36.999 TL 15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) – – 42.199 TL 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB

Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır 2023 | Öğrencilere vergisiz, öTV'siz telefon modelleri, fiyatları, markaları... Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte, o detaylarBeştepe'de dün yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili bilgi verdi.Millete verdikleri sözleri, ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların nihai çalışmaya göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve gençlerle paylaşılacağını açıkladı.Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi meselesinin de yakın takiplerinde olduğunu bildiren Erdoğan, aile yapısının korunmasında ve istikbal adına büyük önem verdikleri bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere bugüne kadar 40 milyar liralık ödeme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 2024'te de bu destekleri verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceklerini bildirdi.Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."Galaxy A01: 2.199 TL (Vergisiz 1.079 TL)Galaxy A21s: 6.999 TL (Vergisiz 3.437 TL)Galaxy A30: 8.999 TL (Vergisiz 4.419 TL)Galaxy A52: 11.499 TL (Vergisiz 5.647 TL)Redmi 9C: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)Redmi 9T: 3.599 TL (Vergisiz 1.767 TL)Redmi 10 2022: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL)Redmi Note 10S: 8.399 TL (Vergisiz 4.124 TL)Oppo A15: 7.599 TL (Vergisiz 3.732 TL)Oppo Reno 5 Lite: 13.199 TL (Vergisiz 6.482 TL)Vivo Y11s: 3.527 TL (Vergisiz 1.732 TL)Vivo Y21s: 5.499 TL (Vergisiz 2.700 TL)Vivo Y53s: 8.330 TL (Vergisiz 4.091 TL)TCL 20 SE: 5.600 TL (Vergisiz 2.750 TL)TCL 20 E: 2.999 TL (Vergisiz 1.472 TL)TCL L7: 3.339 TL (Vergisiz 1.639 TL)Realme C21: 4.945 TL (Vergisiz 2.428 TL)Realme C21Y: 3.799 TL (Vergisiz 1.865 TL)Realme C25: (Piyasada Yok)Tecno Camon 16: 7.199 TL (Vergisiz 3.535 TL)Casper VIA M30 Plus: 5.999 TL (Vergisiz 2.946 TL)Casper VIA X30 Plus: 10.999 TL (Vergisiz 5.401 TL)Vergisiz General Mobile Telefon ModelleriGeneral Mobile 21: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)General Mobile 24 Pro: 10.299 TL (Vergisiz 5.058 TL)GM Phoenix 5G: 16.499 TL (Vergisiz 8.103 TL)Omix X5: 4.499 TL (Vergisiz 2.209 TL)Omix X500: 4.289 TL (Vergisiz 2.106 TL)Omix X300: 6.499 TL (Vergisiz 3.191 TL)Redeer S19 Max Pro S: 5.799 TL (Vergisiz 2.848 TL)Redeer S19 Pro: 3.699 TL (Vergisiz 1.816 TL)Reeder S19 Max Pro: 3.899 TL (Vergisiz 1.914 TL)Reeder S 23 Pro Max: (Piyasada Yok)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi."ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor.Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak çalışmanın sadece Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağı iddialar arasında bulunuyor.Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini düşünürsek önemli bir indirim söz konusu.Ancak dün ortaya atılan iddia, bu vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencileri biraz üzecek gibi. İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar sununuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.Eğer iddialar doğru ise vergisiz bir şekilde alınabilecek telefon sayısı bir hayli azalıyor. Vestel, Reeder, Casper ve General Mobile ülkemizde akıllı telefon üretimi yapıyor. Bunların yanı sıra montajı Türkiye'de olan bazı önemli telefonlar ise şunlar;Galaxy A70Galaxy A21sGalaxy A30Galaxy A01 CoreGalaxy A52Redmi 9CRedmi 9TRedmi Note 10SRedmi 10 (2022)Realme C21Realme C21YRealme C25Vivo Y11sVivo Y21sVivo Y53sTCL 20 SETLC 20 ETLC L7Omix X300Omix X500Bu şartların henüz bir iddia olduğunu ve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini tekrar belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?Satış fiyatı: 23.999 TLKDV (%18): 3.660,90 TLKDV'siz fiyatı: 20.338,10 TLSatış fiyatı: 32.499 TLKDV (%18): 4.957,50 TLKDV'siz fiyatı: 27.541,50 TLSatış fiyatı: 34.999 TLKDV (%18): 5.338,80 TLKDV'siz fiyatı: 29.660,20 TLSatış fiyatı: 53.999 TLKDV (%18): 8.237,10 TLKDV'siz fiyatı: 45.761,90 TLSatış fiyatı: 67.999 TLKDV (%18): 10.372,70 TLKDV'siz fiyatı: 57.626,30 TLSatış fiyatı: 82.999 TLKDV (%18): 12.660,90 TLKDV'siz fiyatı: 70.338,10 TLSatış fiyatı: 15.799 TLKDV (%18): 2.410,00 TLKDV'siz fiyatı: 13.389,00 TLSatış fiyatı: 34.999 TLKDV (%18): 5.338,80 TLKDV'siz fiyatı: 29.660,20 TLSatış fiyatı: 49.999 TLKDV (%18): 7.627,00 TLKDV'siz fiyatı: 42.372,00 TLSatış fiyatı: 36.999 TLKDV (%18): 5.643,90 TLKDV'siz fiyatı: 31.355,10 TLSatış fiyatı: 28.999 TLKDV (%18): 4.423,60 TLKDV'siz fiyatı: 24.575,40 TLSatış fiyatı: 15.999 TLKDV (%18): 2.440,50 TLKDV'siz fiyatı: 13.558,50 TLSatış fiyatı: 15.499 TLKDV (%18): 2.364,30 TLKDV'siz fiyatı: 13.134,70 TLCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandıMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.iPhone 14 Pro 128 GBTelefonun fiyatı 41 bin 999 TLVergisiz fiyatı 21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TLÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TLKDV (yüzde 18) 6 bin 408 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TLÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TLTelefonun fiyatı 45 bin 999 TLVergisiz fiyatı 23 bin 414 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TLÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TLKDV (yüzde 18) 7 bin 17 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TLÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TLTelefonun fiyatı 32 bin 999 TLVergisiz fiyatı 16 bin 803 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TLÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 036 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TLÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TLTelefonun fiyatı 27 bin 999 TLVergisiz fiyatı 14 bin 255 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TLKDV (yüzde 18) 4 bin 272 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TLÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 16 bin 999 TLVergisiz fiyatı 8 bin 660 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 866 TLÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TLKDV (yüzde 18) 2 bin 595 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TLÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TLTelefonun fiyatı 36 bin 999 TLVergisiz fiyatı 18 bin 834 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TLÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 645 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TLÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL