Van'da deprem mi oldu? Son dakika Van yakınında deprem

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Haftanın dördüncü gününde yurdun farklı bölgelerinde depremler yaşandı. Kahramanmaraş ve çevresinde bugün de çok sayıda hafif çaplı depremler oluştu. Öte yandan Malatya, Kayseri, Hatay, Sakarya, Adana, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Adıyaman ve Antalya depremlerin yaşandığı diğer iller oldular. Peki, başka hangi bölgelerde deprem oldu?AFAD verilerine göre saat 14.47'de İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.AFAD verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi.