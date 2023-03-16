Haber Tarihi: 16 Mart 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 15:32

Van'da deprem mi oldu? Son dakika Van yakınında deprem

VAN'DA DEPREM: Son dakika Van'da deprem mi oldu? Van yakınında deprem meydana geldi. İran'da 14.47'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.

Van'da deprem mi oldu? Son dakika Van yakınında deprem
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Haftanın dördüncü gününde yurdun farklı bölgelerinde depremler yaşandı. Kahramanmaraş ve çevresinde bugün de çok sayıda hafif çaplı depremler oluştu. Öte yandan Malatya, Kayseri, Hatay, Sakarya, Adana, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Adıyaman ve Antalya depremlerin yaşandığı diğer iller oldular. Peki, başka hangi bölgelerde deprem oldu?
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 14.47'de İran'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'dan da hissedildi.

BOLU'DA VE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi.

 
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