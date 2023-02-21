Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde son durum

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Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK tarafından alınan kararlar çerçevesinde duyuruldu. Daha önce 2022-2023 bahar döneminin uzaktan başlayacağı belirtilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemiyle ilgili alınan kararları duyurdu. Özvar, "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek." dedi. Ayrıca YÖK sosyal medya hesabı üzerinden merak edilenleri de yanıtladı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde 2023 bahar yarıyılı hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...YÖK sosyal medya hesabından merak edilenleri açıkladı. Buna göre 2022-2023 Bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmeleri gerektiği belirtildi.YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Özvar, "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek" dedi.