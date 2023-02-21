Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 11:14 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 11:14

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde son durum

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Üniversitelerde son durum Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bahar yarıyılı dönemine ilişkin merak edilen 16 soruya yanıt verdi. Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak? sorularının cevapları ve daha fazlası için detaylar haberimizde...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerde son durum
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK tarafından alınan kararlar çerçevesinde duyuruldu. Daha önce 2022-2023 bahar döneminin uzaktan başlayacağı belirtilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemiyle ilgili alınan kararları duyurdu. Özvar, "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek." dedi. Ayrıca YÖK sosyal medya hesabı üzerinden merak edilenleri de yanıtladı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde 2023 bahar yarıyılı hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELERDE 2023 BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK sosyal medya hesabından merak edilenleri açıkladı. Buna göre 2022-2023 Bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmeleri gerektiği belirtildi.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ OLACAK?

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Özvar, "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek" dedi.
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