ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR 2023: Birinci, ikinci öğretim harç ödemesi parası nedir? YÖK ve Resmi Gazete'de yayınlandı

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, gözler harç ücretlerine çevrilmişti. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu. Peki, Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2023 Birinci öğretim Üniversite harç ücreti nedir, kimler öder, kalktı mı, geri mi geldi? Resmi Gazete'de yayınlandı.. ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NEDİR?
Üniversite harç ücretleri en çok araştırılan konuların başında geliyor. Üniversitelerin birinci öğretim programlarından alınan harçlar 2012 yılında kaldırılmıştı. Üniversitelerin ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu. Üniversitelerin birinci öğretimine kaydolacak öğrenciler, öğretim harcı yatırıp yatırmayacaklarına ilişkin araştırmalara başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla birlikte 'üniversite harçları geri getirildi ve birinci öğretim öğrencileri de üniversite eğitimine başlamadan önce harç ödemesi yapmak zorunda kalacak' iddiaları öne sürüldü.
Peki üniversitelerin birinci öğretimine kaydolan öğrenciler harç ödeyecek mi? Üniversite harç ücretleri ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar… ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ GERİ Mİ GELDİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar', öğrenci harçlarının geri mi getirildiği sorusunu ortaya çıkardı. BİRİNCİ ÖĞRETİMLER HARÇ ÖDEMEYECEK
YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler.
Karar'da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:
"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir."
Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, "Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir" bilgisini verdi. İKİNCİ ÖĞRETİME BÜYÜK ZAM!
Öte yandan yayımlanan karar, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde artış getirdi. Tablolarda yer alan cari hizmet maliyetleri geçen yıla göre yüzde 63.72 oranında artması sebebi ile ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.
YÖK'ten, karara ilişkin paylaşılan diğer bilgiler ise şöyle:
"Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecekler. Geçen yıl kayıt yaptıran bu öğrenciler cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi. Geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin hakları devam ediyor. Geçici maddede ayrıntılı olarak belirtildi. YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİNE 'KARDEŞ İNDİRİMİ'
Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye'de oturma izni alanlar için kardeş indirimi de getirildi. Kardeşlerin her biri için ödeyecekleri öğrenim ücretlerinden en az %25 indirim yapılacak üniversiteler tarafından. Bu oran daha fazla da olabilir." 2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp fakülteleri: 961 TL
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
Veterinerlik : 629 TL
Pilotaj: 765 TL
Bilgisayar: 630 TL
Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
Güzel Sanatlar: 513 TL
Fen Edebiyat: 463 TL
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
Açık Öğretim: 105 TL
Konservatuvar: 958 TL
Turizm: 463 TL 2022 – 2023 UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL
Pilotaj: 6.944 TL
Bilgisayar: 2.486 TL
Mühendislik: 2.486 TL
Mimarlık: 2.486 TL
Güzel sanatlar: 3.130 TL
Fen edebiyat: 2.084 TL
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL
İletişim fakültesi: 1.564 TL
2023-2024 harç ücretleri belli olduğunda haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz