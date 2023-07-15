ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR 2023: Birinci, ikinci öğretim harç ödemesi parası nedir? YÖK ve Resmi Gazete'de yayınlandı

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, gözler harç ücretlerine çevrilmişti. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutulurken, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu. Peki, Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2023 Birinci öğretim Üniversite harç ücreti nedir, kimler öder, kalktı mı, geri mi geldi? Resmi Gazete'de yayınlandı..Üniversite harç ücretleri en çok araştırılan konuların başında geliyor. Üniversitelerin birinci öğretim programlarından alınan harçlar 2012 yılında kaldırılmıştı. Üniversitelerin ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler harç ödemeye devam ediyordu. Üniversitelerin birinci öğretimine kaydolacak öğrenciler, öğretim harcı yatırıp yatırmayacaklarına ilişkin araştırmalara başladı.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla birlikte 'üniversite harçları geri getirildi ve birinci öğretim öğrencileri de üniversite eğitimine başlamadan önce harç ödemesi yapmak zorunda kalacak' iddiaları öne sürüldü.Peki üniversitelerin birinci öğretimine kaydolan öğrenciler harç ödeyecek mi? Üniversite harç ücretleri ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…Resmi Gazete'de yayımlanan '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar', öğrenci harçlarının geri mi getirildiği sorusunu ortaya çıkardı.YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, geçen yıllarda olduğu gibi, program sürelerini aşmadıkları sürece yine harç ödemeyecekler.Karar'da yer alan 1. maddenin 3. fıkrası şöyle:"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarlar' %40 artırımlı olarak ödenir."Aynı maddenin geçen yıl yayımlanan kararda da yer aldığını belirten YÖK, "Maddede belirtilen öğrencilerin ödemeleri gereken ücretler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir" bilgisini verdi.Öte yandan yayımlanan karar, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde artış getirdi. Tablolarda yer alan cari hizmet maliyetleri geçen yıla göre yüzde 63.72 oranında artması sebebi ile ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.YÖK'ten, karara ilişkin paylaşılan diğer bilgiler ise şöyle:"Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecekler. Geçen yıl kayıt yaptıran bu öğrenciler cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi. Geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin hakları devam ediyor. Geçici maddede ayrıntılı olarak belirtildi.Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye'de oturma izni alanlar için kardeş indirimi de getirildi. Kardeşlerin her biri için ödeyecekleri öğrenim ücretlerinden en az %25 indirim yapılacak üniversiteler tarafından. Bu oran daha fazla da olabilir."Tıp fakülteleri: 961 TLDiş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TLVeterinerlik : 629 TLPilotaj: 765 TLBilgisayar: 630 TLMühendislik ve mimarlık: 630 TLGüzel Sanatlar: 513 TLFen Edebiyat: 463 TLHukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TLİletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TLAçık Öğretim: 105 TLKonservatuvar: 958 TLTurizm: 463 TLVeterinerlik fakültesi: 3.471 TLPilotaj: 6.944 TLBilgisayar: 2.486 TLMühendislik: 2.486 TLMimarlık: 2.486 TLGüzel sanatlar: 3.130 TLFen edebiyat: 2.084 TLHukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TLİlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TLİletişim fakültesi: 1.564 TL2023-2024 harç ücretleri belli olduğunda haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz