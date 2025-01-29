UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!

UEFA, Jose Mourinho'ya en az 1 maç ceza verdi. Portekizli teknik adam, Midtjylland maçında takımın başında olamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
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29 Ocak 2025 00:50
Son güncelleme 29 Ocak 2025 01:46
UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.

62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak. 

 
 

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