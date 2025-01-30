TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TRT YILDIZ İZLE

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 252. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 338 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 383 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 131. MAÇ



Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 130 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı futbol takımı, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 yenilgi yaşadı. "Kupa 2"de oynadığı müsabakalarda 207 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü. "Kara kartal" Twente karşısında bu organizasyondaki 131. mücadelesini verecek.



