TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE | EuroBasket 12 Dev Adam Türkiye Yunanistan Basketbol Maçı TRT 1 Canlı & Şifresiz İzle!

EuroBasket Türkiye Yunanistan yarı final maçı canlı izleme arayışları, sanal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna kararlılıkla devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Tarihi bir başarıya imza atan Millilerin yarı finaldeki rakibi, güçlü Litvanya'yı eleyen Yunanistan oldu. Turnuvada namağlup ilerleyen milliler, Alperen Şengün'ün etkileyici performansı ve takımın kolektif oyunuyla dikkat çekiyor. Cedi Osman'ın sakatlık durumu maç saatinde netleşecek olsa da, takımın motivasyonu oldukça yüksek. Türkiye, bu maçı kazanması halinde 2001'den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselmiş olacak.

Türkiye ve Yunanistan yarı finalde 12 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

Türkiye Yunanistan basketbol yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü saat 12.00'de başlayacak. Türkiye Yunanistan yarı final karşılaşması TRT 1 canlı yayınıyla ekrana gelecek.

CEDİ OSMAN YUNANİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun bacağında kemik ödemi olduğu belirlendi. Başantrenör Ergin Ataman, Cedi Osman'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirtti. Ataman Milli basketbolcunun oynayıp oynamayacağının maç saatinde kesinleşeceğini, sahada olursa ne kadar verimli olacağının da o an görüleceğini belirtti.

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu EuroBasket Türkiye Yunanistan basketbol maçı TRT 1 canlı yayınıyla ekrana gelecek. Ergin Atamanın önderliğinde 24 yıl sonra yarı final oynayacak olan A Milli Basketbol Takımımız, Arena Riga'da Yunanistan ile karşılaşacak.

