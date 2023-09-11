Haber Tarihi: 11 Eylül 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 14:04

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart başvuru 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "İlk adımı Konya'da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı" dedi. Peki, Türkiye Kart nedir, ne işe yarar?

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart başvuru 2023
Abone Ol
Ülkemizin hemen her şehrinde genelde toplu ulaşımda ancak bazı şehirlerde daha geniş alanda olmak üzere akıllı kartlar kullanıma sunuldu. Bununla birlikte her şehrin kartı diğer şehirde geçerli olmuyor. Bunu ortadan kaldıracak Türkiye Kart, yeni bir dönemi başlatmaya hazır.

Türkiye Kart nedir?

Türkiye Kart vatandaşlara pek çok işlemi tek bir yerden yapma imkânı sunuyor. POS cihazlarında, ATM'lerde, bankalarda, harç ödemelerinde, vergi ödemelerinde, yiyecek-içecek otomatlarında, toplu taşımada, ulaşımda vatandaşlar sadece Türkiye Kart ile ülkemizin yer yerinde kullanım sağlayabilecek.
Türkiye Kart ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik geliyor

Para yükleme işlemleri ise PTT şubeleri, bankalar, çevrim içi platformlar ve anlaşmalı iş yerlerinden yapılabilecek. Troy ödeme sistemleri temelinde geliştirilen Türkiye Kart aslında ön ödeme kartını ve ulaşım kartını bir araya getiriyor.

Teknik altyapı testleri Konya'da tamamlanan Türkiye Kart yıl sonuna kadar 6 şehirde kullanıma sunulmuş olacak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Türkiye Kart
Gündem

Diğer Haberler

Bucaspor 1928 galibiyetle tanıştı Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928 galibiyetle tanıştı
Göztepe özel maçta Bodrum FK'yı farklı geçti Spor Toto 1. Lig Göztepe özel maçta Bodrum FK'yı farklı geçti
Menemen FK 1 puandan memnun Spor Toto 2. Lig Menemen FK 1 puandan memnun
Trabzonspor, Onuachu'yu kiraladı! Trabzonspor Trabzonspor, Onuachu'yu kiraladı!
Nazilli Belediyespor büyük sürpriz yaptı Spor Toto 2. Lig Nazilli Belediyespor büyük sürpriz yaptı
Karşıyaka'da Gültekin ve Dal istifa etti Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da Gültekin ve Dal istifa etti
Yüksel Yıldırım: 'Keşke transfer yapabilsek' Samsunspor Yüksel Yıldırım: "Keşke transfer yapabilsek"
MKE Ankaragücü ayrılığı açıkladı! Türkiye Transferler MKE Ankaragücü ayrılığı açıkladı!
Altınordu kabustan uyanamadı Spor Toto 2. Lig Altınordu kabustan uyanamadı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Emre Mor'la yollar ayrılıyor!
2
Başakşehir'den Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması
3
Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a çağırdı: Al Musrati
4
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
5
Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Gökhan İnler!
6
Galatasaray geri çağırabilir: Batuhan Şen
7
Galatasaray'da defans planı hazır!

SON HABERLER

yukarı ok