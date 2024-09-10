Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 10:09

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda oynadığı Galler maçıyla başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Futbolseverlerin gözü bu önemli müsabakanın tarihinde. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Bu gelişmenin ardından Ekim ayında yapılacak Karadağ maçı tarihi gündeme geldi. İşte, Türkiye-Karadağ maçı tarihi...

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak.

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ KARNESİ

Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

A Milli Futbol Takımı, Galler, İzlanda ve Karadağ ile A Ligi'ne yükselmek için karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki macerasında yer aldığı B Ligi'nde gruplarında son sırada yer alan Türkiye, C Ligi'ni ise lider tamamlayarak yeniden B Ligi'ne döndü.

Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan ay-yıldızlı ekip 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan Türkiye, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
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