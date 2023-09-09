Türkiye - İsviçre Replay 2008 maçı ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Türkiye ile İsviçre 15 yıl sonra anlamlı maçta buluşuyor. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2008) karşılaşan iki takımın o dönemde forma giymiş oyuncuları depremzedeler yararına düzenlenen maçta boy gösterecek. Replay 2008 adı altında oynanacak maçın ve etkinliklerin geliri, öncelikle Hatayspor'un alt yapısı olmak üzere Deprem bölgesinde zarar gören Futbol alt yapı tesislerine aktarılacak. Gelirler sportif depremzedelere gidecek.Her iki ülkenin futbol federasyonları tarafından desteklenen organizasyon, dönemin futbol federasyonu danışmanı Cüneyt Yalınkılıç ve Batı İsviçre Türkiye Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Metin Karagülle öncülüğünde, futbolun sınırları aşan dayanışma gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Bu anlamlı etkinlik, sadece sporda rekabetin ötesinde, iki ülke arasında dayanışma ve yardımlaşmayı simgeliyor. Futbolseverler için de nostaljik bir anı olan bu karşılaşma, aynı zamanda depremzedeler için toplanacak yardımlarla toplumsal bir sorumluluğa da dönüşüyor.Replay 2008 programı kapsamında depremzedeler yararına düzenlenecek olan Türkiye İsviçte maçı 9 Eylül'de yani bu akşam oynanacak. Maç, İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de saat 20.00'de başlayacak. A Spor ekranlarından canlı verilecek olan maçta Türkiye'yi, 2008 yılında da takımın başında olan Fatih Terim yönetecek. İsviçre'nin EURO 2008 kadrosu ise dönemin Teknik Direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle, ülkenin Türk kökenli efsane oyuncusu Kubilay Türkyılmaz tarafından yönetilecek.Fatih Terim'in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak.A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında 11 Haziran'da ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.