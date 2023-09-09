Haber Tarihi: 09 Eylül 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 15:50

Türkiye - İsviçre Replay 2008 maçı ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştıkları heyecanlı mücadelenin ardından, Türkiye ve İsviçre milli futbol takımlarının o dönemde forma giymiş oyuncuları, 15 yıl sonra tekrar bir araya geliyor. Bu özel karşılaşma, depremzedeler yararına düzenlenecek ve bu akşam 'Replay 2008' isimli organizasyon kapsamında gerçekleşecek. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Replay 2008 hangi kanalda? İşte Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Türkiye - İsviçre Replay 2008 maçı ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Abone Ol
Türkiye ile İsviçre 15 yıl sonra anlamlı maçta buluşuyor. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2008) karşılaşan iki takımın o dönemde forma giymiş oyuncuları depremzedeler yararına düzenlenen maçta boy gösterecek. Replay 2008 adı altında oynanacak maçın ve etkinliklerin geliri, öncelikle Hatayspor'un alt yapısı olmak üzere Deprem bölgesinde zarar gören Futbol alt yapı tesislerine aktarılacak. Gelirler sportif depremzedelere gidecek.
Her iki ülkenin futbol federasyonları tarafından desteklenen organizasyon, dönemin futbol federasyonu danışmanı Cüneyt Yalınkılıç ve Batı İsviçre Türkiye Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Metin Karagülle öncülüğünde, futbolun sınırları aşan dayanışma gücünü vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Bu anlamlı etkinlik, sadece sporda rekabetin ötesinde, iki ülke arasında dayanışma ve yardımlaşmayı simgeliyor. Futbolseverler için de nostaljik bir anı olan bu karşılaşma, aynı zamanda depremzedeler için toplanacak yardımlarla toplumsal bir sorumluluğa da dönüşüyor.

TÜRKİYE - İSVİÇRE REPLAY 2008 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Replay 2008 programı kapsamında depremzedeler yararına düzenlenecek olan Türkiye İsviçte maçı 9 Eylül'de yani bu akşam oynanacak. Maç, İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de saat 20.00'de başlayacak. A Spor ekranlarından canlı verilecek olan maçta Türkiye'yi, 2008 yılında da takımın başında olan Fatih Terim yönetecek. İsviçre'nin EURO 2008 kadrosu ise dönemin Teknik Direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle, ülkenin Türk kökenli efsane oyuncusu Kubilay Türkyılmaz tarafından yönetilecek.

TÜRKİYE KADROSUNDA YER ALACAK İSİMLER

Fatih Terim'in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alacak.

EURO 2008'DEKİ İSVİÇRE MAÇINI MİLLİLER KAZANDI

A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında 11 Haziran'da ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Brighton yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor Brighton Brighton yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor
Samsunspor istiyordu, Fiorentina ile anlaştı Türkiye Transferler Samsunspor istiyordu, Fiorentina ile anlaştı
Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına 116 milyon euro'luk teklif Dünya Transferler Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına 116 milyon euro'luk teklif
Samsunspor'da Moussa Sissoko gerçeği Türkiye Transferler Samsunspor'da Moussa Sissoko gerçeği
Jadon Sancho için iki ihtimal Liverpool Jadon Sancho için iki ihtimal
Manchester United'dan Beşiktaş'a ret! Türkiye Transferler Manchester United'dan Beşiktaş'a ret!
ABB Fomget'ten Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife Şampiyonlar Ligi ABB Fomget'ten Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife
Türkiye - İsviçre Replay 2008 maçı ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Türkiye - İsviçre Replay 2008 maçı ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - İsviçre maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Gençlerbirliği, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Luka Modric, Arda Güler'e övgü yağdırdı
2
Livakovic, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
3
Galatasaray'da tüm planlar Kopenhag'a göre!
4
Rıdvan Dilmen'e göre 1-1'in nedeni!
5
A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı
6
Sumudica'nın takımda istemediği Galatasaraylı!
7
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye

SON HABERLER

yukarı ok