Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Galler maçı bilet fiyatları

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.A Millî Takımımız, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Millî düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımımızın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.