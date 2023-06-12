Haber Tarihi: 12 Haziran 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 15:59

Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Galler maçı bilet fiyatları

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı'mız ile Galler karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Galler maçı bilet fiyatları

Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Galler maçı bilet fiyatları
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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.

A Millî Takımımız, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Millî düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımımızın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.

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