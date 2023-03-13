Tüpraş temettü ne zaman yatar? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Temettü oranları, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasındadır. Bir şirketin yıllık net dönem kârı, o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr payının belirlenmesini sağlar. Şirketin, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20'sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir. Temettü dağıtım kararı; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır.Temettü, ödeme tarihinden sonraki 2 iş günü (T+2) içerisinde hesabına yansır.Temettü, ödeme tarihi 10 mart olarak açıklandığından dolayı 12 Mart'ta hesaplara geçmesi bekleniyor.Vergiler ve diğer giderlerin şirket yıllık net dönem kârından çıkartılması sonucunda kalan kısım; %20'den az olmamak kaydı ile hissedarlara dağıtılır. Temettü dağıtım şekillerinden genellikle tercih edileni; yalnızca nakit veya yalnızca hisse senedi olarak dağıtımın yapılmasıdır. Fakat bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilmektedir.Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler, kâr paylarını hisse senedi şeklinde dağıtırlar. Bu durumda, kâr payı miktarı eklenerek şirketin piyasa değeri üzerinden hissedarlara hisse senetleri dağıtılır.