Tüm burçlar için günlük yorum, günlük burç yorumları

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI, TÜM BURÇLAR

Burç yorumları için günlük burç yorumları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tüm burçlar için yapılan günlük yorumlar, günlük burç yorumları ile birlikte burada. Günlük burç yorumları ile karşınızdayız. En doğru ve düzgün burç yorumları sayesinde günlük burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Burç, astronomik olarak gök kubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astronominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gök bilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır.Etrafınızdaki insanların pozitif olması sizin de gün boyunca gülümsemenize sebep olacak. Bugün arkadaşlarınızın size ufak sürprizleri de olabilir, hazırlıklı olun.Bugün kararsız olmanız sebebiyle birkaç planınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak iyi haber, bu durum sizin yararınıza olacak. O yüzden endişelenmenize gerek yok.İnsanlarla iletişim içinde olmanız, online bile olsa, bugün sizi çok mutlu edecektir. Hatta konuştuğunuz insanlardan birinin sizinle flört etmeye çalıştığını bile fark edebilirsiniz.Partnerinizle aranızda sürtüşmeler olabilir. Bunlar da birbirinizi yanlış anlamanızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmalısınız.Bugün kariyerinizle ilgili konularda risk almaktan korkmamalısınız. Çevrenizdekilerin ne düşündüğü ya da ne öğüt verdiği önemli değil. İstediğinizi alın.Arkadaşınızın önemli konularda yanlış kararlar aldığını gözlemliyorsunuz. Ona şu anda müdahale etmemelisiniz. Ancak iş çığırından çıkarsa sizin de konuya dahil olmanız gerekebilir.Bu sabah çok mutlu uyanmış olmalısınız. Bu huzurunuzun gün boyunca bozulmaması için canınızı sıkan insanlardan uzak durmalısınız.Kesinlik kazanmayan konular bu aralar canınızı sıkıyor olabilir. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın, çok kısa süre içinde istediğiniz türden haberleri alacaksınız.Önemli konulara fazla kafa yormanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz fakat yanılıyorsunuz. Çok düşünmemeye çalışmak sizin için daha iyi olacak.Bugün sonradan çok utanmanıza sebep olacak bir olay yaşayabilirsiniz. Bunu olgunlukla karşılamalı ve üstünde fazla durmamalısınız.Çok hoşlandığınız birinin de size ilgi gösterdiğini fark edeceksiniz. Aranızdaki çekim göz ardı edilemeyecek derecede büyük. Güzel günler sizi bekliyor!Çok fazla tanımadığınız insanlarla özel hayatınız hakkında konuşmamalısınız. İyi niyetli olduklarından emin olamayacağınızı hatırlamalısınız.1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.2) Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.5) Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.8) Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak11) Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.12) Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.Yılın her ayında güneş bu burçlardan birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar; Yengeç burcuna girmesiyle yaz; Terâzi burcuna girmesiyle sonbahar; Oğlak burcuna girmesiyle kış başlar.Burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Hangi gruba ait olduğunuzu bilerek temel kişilik özelliklerinizi ve tanıdığınız insanları daha iyi anlayabilirsiniz.* Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır.* Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır.* Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır.* Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır.Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş'e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Yani doğduğunuz sırada Güneş'e doğru baktığınızda, eğer onun yoğun ışığı olmasa idi, göreceğiniz bir burç olacaktı. İşte bu gökyüzü alanı sizin burcunuzu ifade eder. Burçlar takımyıldızlardır. Horoskop olarak çizdiğimiz göksel haritada ise 360 derecelik tam daire üzerinde, yaklaşık 30'ar derecelik 12 bölümdürler.Sıralamada Koç burcu ilk burç olarak kabul edilir. Bunun nedeni ilkbahar noktasında bulunmasıdır. Takvimimiz 4 önemli döngüyü kabul eder. Bunlardan her biri bir ekinokstur. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ekinoksları bütün yılı 4 parçaya böler ve 3'er burcun içinde gruplandığı 4 farklı yapı ile karşılaşırız. Her 3 burç mevsimlerinin döngülerini taşır. Koç burcu 21 Mart'ta gündüz ve gecenin eşit olduğu ve günlerin uzamaya başladığı zaman başlar. Sembolik olarak günün geceyi yendiği bir zamandır. Güneş'in yaşam için çok önemli bir kaynak olduğunu düşünürsek, bunu önemsememek mümkün değil.Sümerler düzenli olarak gökyüzünü gözlemlemişler ve döngüleri anlamlandırmaya ve tekrar zamanlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Güneş'in Dünya etrafında dönüyormuş gibi görünmesi sonucu oluşan eksene biz ekliptik diyoruz. Ekliptik üzerinde araştırma yapan Sümerler bugünün temel bilgilerini o zaman atmış oldular. Kaldeliler, Sümerler'in 18 burç olarak belirlediği ekliptik üzerindeki burç alanlarını 12'ye indirmişlerdir. İlk aşamalarında sadece kral için önem taşıyan göksel döngüler, tarihin akışı içinde herhangi bir insan için de önem kazanmıştır. Önem ve önemli olanın değişim geçirdiği zaman içersinde, burçların getirdiği etkilerin anlamları da değişim geçirmiştir. Geçmişin giyotin ile yaralanması bugünün trioid ameliyatına, kılıç yarası kurşun yarasına dönüşmüştür. Ancak sembolleri bilinen temalar değişmemiştir.Bugün doğduğunuz zaman güneşin bulunduğu pozisyon burcunuz olarak ifade edilmeye elbette devam ediyor. Geçmişin insanının geçirdiği evrim, burçların ifade alanlarını genişletmiştir. Sınav ve ödüller de biçim değiştirmiştir.