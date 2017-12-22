TRT Spor CANLI izle, TRT Spor frekans bilgisi yayın akışı

'un Arjantinli futbolcusu, bir magazin dergisine verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuştu.Kızların kendisiyle ünü nedeniyle birlikte olduğunu belirten Dybala, ''Kızlar benimle tanışmak istediğinde,Herkes ünümden faydalanmak istiyor. Bu kadar yüksek seviyelerde, futbolcular genellikle yalnızdır. Bu yüzden benim için insanlara güvenmek zor oluyor'' dedi.Şöhretin zor olduğunu kaydeden Arjantinli futbolcu, ''Ön yargılardan kaçmaya çalışıyorum ama bu acı olsa da gerçek. Benim düşünceme göre acı çekmeden önce önlem almak gerekiyor. Çocuklarıma futbol oynarken keyif alabilecekleri kadar keyif almalarını söyleyeceğim çünkü işler sonra tamamen değişecek'' sözlerini kullandı.'u transfer etmek isteyen kulüplerin başında gelen'ın teknik direktörü, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında konuştu.Beşiktaş'ın 26 yaşındaki forveti hakkında açıklamalarda bulunan İngiliz teknik direktör, Cenk Tosun ile ilgilendiklerini doğrularken ''Cenk'i tanıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulüp, onu izliyor evet ama iki kulübün transfer için görüştüğünü sanmıyorum. Eğer bu transfer gerçekleşirse şaşırırım'' dedi.Cenk Tosun'u izlediklerini ancak devre arasında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam ''Gün itibariyle Cenk Tosun'u transfer edebileceğimiz hakkında bir bilgim yok. Eğer başkan, yarın sana Cenk'i getiriyorum derse benim için büyük sürpriz olur'' şeklinde konuştu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Cenk Tosun'u devre arasında satmak istemiyoruz. Bizim için inanılmaz bir teklif olması lazım. 20 milyon Euro, Cenk için yeterli değil. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz, sezon sonuna kadar bekleyebiliriz'' sözlerini kullanmıştı.