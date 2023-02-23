Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 09:50 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 09:50

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da ara transfer sezonu tarihleri ile Süper Lig transfer tarihleri değişik oluyor. Türkiye'de 12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonu 2023 için bekleyiş devam ediyor. En son Fenerbahçe, Emre Demir'ei bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmayı başardı. Peki, Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman bitecek? Avrupa'da ara transfer sezonu ne zaman sona erecek, bugün mü?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor?
Abone Ol
Ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği, binlerce futbolsever tarafından merak ediliyor. 12 Ocak'ta başlayan transfer döneminin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer hamleleri yapmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Newcastle'dan Lig Kupası'na özel prim Newcastle United Newcastle'dan Lig Kupası'na özel prim
Depremde vefat edenler için saygı duruşu yapılacak Galatasaray Depremde vefat edenler için saygı duruşu yapılacak
Hüseyin Eroğlu: 'Karakterli oyuncu seçimi önemli' Spor Toto 1. Lig Hüseyin Eroğlu: "Karakterli oyuncu seçimi önemli"
Semak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması Fenerbahçe Semak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması
MANU'dan Kim Min-Jae atağı! Dünya Transferler MANU'dan Kim Min-Jae atağı!
Joao Pedro'ya sürpriz talip Transferler Joao Pedro'ya sürpriz talip
Google Meet Nedir ve Nasıl Kullanılır? Gündem Google Meet Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Dimitrios Pelkas'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Dünya Transferler Dimitrios Pelkas'tan geleceğiyle ilgili açıklama!
Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Türkiye Transferler Valencia Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi
2
Altay'ın imdadına Galatasaray yetişti
3
Siftahı Ümit Karan yaptı, son başaran Vinicius Jr oldu!
4
İşte Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret!
5
Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!
6
Şenol Güneş'ten transfere onay; "Talisca'dan iyi"
7
Jorge Jesus'tan veto: "Gidemez!"

SON HABERLER

yukarı ok