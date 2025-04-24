Trabzonspor-Göztepe Kupa Maçı Ne Zaman? ZTK Yarı Final

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam sahasında Göztepe ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalarak Galatasaray'ın rakibi olmak isteyen Trabzonspor, Göztepe karşısında mutlak galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Trabzonspor-Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ve Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı bu akşam, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Futbolseverler, bu önemli kupa maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'na bir adım daha yaklaşacak takımların mücadelesine tanık olacaklar. Trabzonspor Göztepe kupa maçı, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak.

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, bu akşam saat 20.30'dan itibaren Trabzonspor Göztepe kupa maçı heyecanını canlı olarak yaşayabilecekler. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da final yolunda avantaj elde etmek için mücadele edecek.

Trabzonspor ve Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını futbolseverler ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler. Bu önemli kupa maçı, şifresiz olarak ATV kanalından yayınlanacak, böylece tüm Türkiye futbolseverleri bu heyecana ortak olabilecekler. Trabzonspor Göztepe maçı canlı yayın bilgisi, kupa takipçileri için önemli bir detay.

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına, Trabzonspor'un ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarını bu önemli kupa maçında tribünlerden destekleyerek tur yolunda itici güç olacaklar. Trabzonspor Göztepe maçı Papara Park atmosferiyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bu kritik Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında düdüğü tecrübeli hakem Cihan Aydın çalacak. Cihan Aydın, Trabzonspor Göztepe kupa maçında adil bir yönetim sergileyerek maçınFair Play çerçevesinde geçmesine katkıda bulunmaya çalışacak. Hakem ataması, bu tür önemli kupa maçlarında her zaman dikkatle takip edilen bir konu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu bir zaferle tamamlamayı hedefliyor. Teknik direktör ve oyuncular, bu önemli kupa maçında taraftarlarının da desteğiyle Göztepe karşısında avantajlı bir skor elde etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Trabzonspor'un kupa hedefi, camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda.

TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe ise, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz yaparak finale yükselmek istiyor. İzmir temsilcisi, güçlü rakibi Trabzonspor karşısında deplasmanda iyi bir sonuç alarak rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamanın peşinde olacak. Göztepe'nin kupa sürprizi yapma potansiyeli, maçı daha da heyecanlı hale getiriyor.