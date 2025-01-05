Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri Adryelson oldu. Botafogo ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bonservisi, Fransız ekibi Lyon'un elinde bulunuyor.
SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI
Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.
Brezilya'da sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Adryelson, ligde ve Libertadores'te toplam 10 maçta forma giydi. 1.82 boyundaki sambacı için Lyon, geçtiğimiz yıl 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTTİ
Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa'ya gittiği ve daha önce bu ülkeden yapılan Batista Mendy dahil olmak üzere transferlerde etkin rol oynayan bu menajerin transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.
PERFORMANSI
Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı.
Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri Adryelson oldu. Botafogo ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bonservisi, Fransız ekibi Lyon'un elinde bulunuyor.
SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI
Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.
Brezilya'da sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Adryelson, ligde ve Libertadores'te toplam 10 maçta forma giydi. 1.82 boyundaki sambacı için Lyon, geçtiğimiz yıl 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTTİ
Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa'ya gittiği ve daha önce bu ülkeden yapılan Batista Mendy dahil olmak üzere transferlerde etkin rol oynayan bu menajerin transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.
PERFORMANSI
Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı.