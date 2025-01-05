Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi!

Trabzonspor, Lyon forması giyen Adryelson için Fransız ekibiyle temaslarını hızlandırdı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 10:48
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri Adryelson oldu. Botafogo ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin bonservisi, Fransız ekibi Lyon'un elinde bulunuyor.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

Ligin ilk yarısını Botafogo'da kiralık geçiren Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lyon'a geri döndü.

Brezilya'da sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Adryelson, ligde ve Libertadores'te toplam 10 maçta forma giydi. 1.82 boyundaki sambacı için Lyon, geçtiğimiz yıl 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 

MENAJER TRANSFER İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa'ya gittiği ve daha önce bu ülkeden yapılan Batista Mendy dahil olmak üzere transferlerde etkin rol oynayan bu menajerin transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.

PERFORMANSI

Brezilya ekibinde toplam 86 maça çıkan başarılı oyuncu, 5 gol ve 1 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery