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Trabzonspor'da 2 yıldız transfer yolda!

Trabzonspor, önemli transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Onuachu'yu kadrosuna katan Bordo-mavililer, Jeremie Boga ve Harit için görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 27 Haziran 2025 12:11
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da 2 yıldız transfer yolda!
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Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, transfer piyasasında vites yükseltti. Bordo-mavililer, kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.

BOGA'DA KİRALIK FORMÜLÜ

Kanat pozisyonu için uzun süredir takip edilen isimlerden biri olan Nice'in 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı, yeniden Trabzonspor'un gündeminde.


Boga, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de öncelikleri arasında yer alıyor.

Trabzonspor, Nice'e satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Bu hamleyle, transferin önündeki finansal engellerin aşılması hedefleniyor.

10 NUMARAYA HARIT SÜRPRİZİ

Trabzonspor, 10 numara pozisyonu için de iddialı bir ismi listesine aldı: Marsilya'nın Faslı orta saha oyuncusu Amine Harit.

Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki yetenekli futbolcu için Fransız kulübüyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harit'in, Marsilya tarafından satışa çıkarılan oyuncular arasında yer alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleriyle boğuşmasına rağmen, Ligue 1'de oynadığı 13 maçta 2 gol ve 5 asistle skora katkı sağladı. 


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