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TOSFED'den F1 Türkiye Grand Prix'si görüşmelerine dair açıklama

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye geri dönmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

calendar 02 Ağustos 2025 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TOSFED'den F1 Türkiye Grand Prix'si görüşmelerine dair açıklama
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin yarış takvimine girmesi konusunda Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Üçlertoprağı, TOSFED'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında "Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyor ve Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için sizlere olumlu haberler verebilmeyi umuyoruz. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı, içerik ve telaffuz edilen rakamlar açısından doğru olmayan haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sürecin umut ettiğimiz üzere olumlu yönde tamamlanması halinde bu durumu siz sevgili sporseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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